Путин распорядился привести в порядок автомобильные дороги в регионах
Автомобильные дороги в регионах РФ необходимо привести в порядок. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны", — сказал он.
По его словам, теперь нужно обновлять и региональные трассы. Он считает, что опережающее развитие инфраструктуры — это важное условие для наращивания деловой и инвестиционной активности, а также для создания новых рабочих мест.
Ранее Владимир Путин выступил с заявлением о том, что расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался. Он также указал, что Россия не пойдёт по пути самоизоляции и готова расширять взаимодействие со всеми, кто понимает, где чужие, а где собственные национальные интересы. Глава государства добавил, что Россия не будет занимать деньги за рубежом.