Путин распорядился привести в порядок автомобильные дороги в регионах

Автомобильные дороги в регионах РФ необходимо привести в порядок. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны", — сказал он.

По его словам, теперь нужно обновлять и региональные трассы. Он считает, что опережающее развитие инфраструктуры — это важное условие для наращивания деловой и инвестиционной активности, а также для создания новых рабочих мест.