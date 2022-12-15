Путин заявил, что Россия не будет занимать деньги за рубежом
Путин: Крепкий платёжный баланс РФ позволит не идти в кабалу к зарубежным банкам
Крепкий платёжный баланс России позволит ей не идти в кабалу к зарубежным банкам. Об этом в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря крепкому платёжному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти", — отметил он.
Ранее Владимир Путин выступил с заявлением о том, что расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался. Он также указал, что Россия не пойдёт по пути самоизоляции и готова расширять взаимодействие со всеми, кто понимает, где чужие, а где собственные национальные интересы.