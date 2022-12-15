Путин заявил, что Россия не будет занимать деньги за рубежом

Крепкий платёжный баланс России позволит ей не идти в кабалу к зарубежным банкам. Об этом в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

"Благодаря крепкому платёжному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти", — отметил он.