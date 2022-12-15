В МИД России отреагировали на передачу гумпомощи Баку Украине
МИД РФ: Решение Баку передать Киеву генераторы вызывает недоумение у Москвы
Решение Баку передать Киеву трансформаторы и генераторы в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском МИД.
Неназванный собеседник агентства отметил, что в рамках спецоперации российские войска поражают критическую инфраструктуру Незалежной, которую Киев использует для военных нужд. В связи с этим, по его мнению, азербайджанские поставки "не тянут" на гуманитарную помощь и вряд ли как-то кардинально изменят ситуацию.
На прошлой неделе, 10 декабря, Азербайджан отправил Украине электрооборудование. Как уточняется в пресс-релизе азербайджанского дипведомства, груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В министерстве также подчеркнули, что общая стоимость груза составляет более 1,4 миллиона манатов (свыше 800 тысяч долларов).
А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления "тяжёлой зимы". Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.
VK / МИД России