В МИД России отреагировали на передачу гумпомощи Баку Украине

Решение Баку передать Киеву трансформаторы и генераторы в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском МИД.

Неназванный собеседник агентства отметил, что в рамках спецоперации российские войска поражают критическую инфраструктуру Незалежной, которую Киев использует для военных нужд. В связи с этим, по его мнению, азербайджанские поставки "не тянут" на гуманитарную помощь и вряд ли как-то кардинально изменят ситуацию.

На прошлой неделе, 10 декабря, Азербайджан отправил Украине электрооборудование. Как уточняется в пресс-релизе азербайджанского дипведомства, груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В министерстве также подчеркнули, что общая стоимость груза составляет более 1,4 миллиона манатов (свыше 800 тысяч долларов).