Путин поручил дать доступ к семейной ипотеке ещё одной категории россиян

В 2023 году в РФ будет расширен доступ к семейной ипотеке, такое поручение на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что сейчас такой кредит могут получать семьи, в которых дети родились до 2018 года. Глава государства предложил дать право воспользоваться льготной ипотекой под 6% также семьям, где как минимум два ребёнка не достигли 18 лет.

Семейная ипотека — это программа, по которой российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (для жителей Дальнего Востока до 5%) на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.