Путин назвал антироссийские санкции стимулом к суверенной экономике

Санкции для России стали стимулом к строительству экономики, обладающей полным суверенитетом. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

Глава государства признал, что санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач. В частности, возникли проблемы с комплектующими, наблюдался дефицит технологических решений, а в ряде случаев нарушена привычная логистика.

"С другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом", — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание участников совещания, что задача стоит не просто заместить какие-то позиции, а добиваться по ним лидерства. Президента особенно интересуют успехи в таких жизненно важных направлениях, как искусственный интеллект, передача данных и новые промышленные технологии.