Жителям новых регионов предоставят ипотеку для строительства под 2%

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить ипотеку под новое строительство по ставке в 2%, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Особое решение предлагаю для новых регионов: предоставлять им ипотеку для нового строительства по льготной ставке под 2%", — отметил Путин.