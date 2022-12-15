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15 декабря, 13:11

Жителям новых регионов предоставят ипотеку для строительства под 2%

Путин анонсировал ипотеку под 2% для строительства жилья в новых регионах России

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить ипотеку под новое строительство по ставке в 2%, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Особое решение предлагаю для новых регионов: предоставлять им ипотеку для нового строительства по льготной ставке под 2%", — отметил Путин.

Путин: Запад обрушился на Россию с экономической войной

Путин: Запад обрушился на Россию с экономической войной

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ в 2023 году будет расширен доступ к семейной ипотеке.

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ТАСС / Гердо Владимир

Александр Юнашев

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