Жителям новых регионов предоставят ипотеку для строительства под 2%
Путин анонсировал ипотеку под 2% для строительства жилья в новых регионах России
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить ипотеку под новое строительство по ставке в 2%, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Особое решение предлагаю для новых регионов: предоставлять им ипотеку для нового строительства по льготной ставке под 2%", — отметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ в 2023 году будет расширен доступ к семейной ипотеке.
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ТАСС / Гердо Владимир