Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин призвал продлить программу льготной ипотеки в стране до 1 июля 2024 года. Соответствующее поручение прозвучало в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Мы будем сворачивать действие льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку до июля 2024 года. При этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8%", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%.
Ранее Путин поручил расширить доступ к семейной ипотеке для семей с двумя детьми младше 18 лет. Он напомнил, что сейчас такой кредит могут получать семьи, в которых дети родились до 2018 года.
LIFE / Павел Баранов