Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин призвал продлить программу льготной ипотеки в стране до 1 июля 2024 года. Соответствующее поручение прозвучало в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы будем сворачивать действие льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку до июля 2024 года. При этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8%", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%.