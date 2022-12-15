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15 декабря, 13:07

Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин призвал продлить программу льготной ипотеки в стране до 1 июля 2024 года. Соответствующее поручение прозвучало в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы будем сворачивать действие льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку до июля 2024 года. При этом ставка будет чуть повыше — увеличится до 8%", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что после скачков ипотечной ставки в апреле и марте до 12% по его поручению она снизилась до 7%.

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Ранее Путин поручил расширить доступ к семейной ипотеке для семей с двумя детьми младше 18 лет. Он напомнил, что сейчас такой кредит могут получать семьи, в которых дети родились до 2018 года.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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