Путин: Среди тех, кто трудится не должно быть бедных

Российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвал приоритетной задачей ощутимый рост доходов граждан. Глава государства отметил, что среди работающего населения не должно быть бедных.

Вместе с тем президент напомнил, что в этом году МРОТ был дважды повышен. С начала 2023 года он составит более 16 тысяч рублей в месяц. При этом Путин призвал и далее увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции.

"В наступающем году приоритетная задача для Правительства РФ и регионов — обеспечение заметного ощутимого роста реального дохода. <...> Среди тех, кто трудится не должно быть бедных, кто едва сводит концы с концами", — подчеркнул глава государства.