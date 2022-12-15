Путин: Среди тех, кто трудится не должно быть бедных
Путин назвал приоритетной задачей кабмина на 2023 год ощутимый рост доходов россиян
Российский лидер Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвал приоритетной задачей ощутимый рост доходов граждан. Глава государства отметил, что среди работающего населения не должно быть бедных.
Вместе с тем президент напомнил, что в этом году МРОТ был дважды повышен. С начала 2023 года он составит более 16 тысяч рублей в месяц. При этом Путин призвал и далее увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции.
"В наступающем году приоритетная задача для Правительства РФ и регионов — обеспечение заметного ощутимого роста реального дохода. <...> Среди тех, кто трудится не должно быть бедных, кто едва сводит концы с концами", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин, выступая на этом же совещании, заявил, что антироссийские санкции ЕС привели к невиданной инфляции в еврозоне. Он отметил, что в ноябре инфляция в целом по Европе составила 10%, а по некоторым странам "запредельные величины" — более 20%, 21%, 25%.
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