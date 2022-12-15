Путин поручил оперативно подготовить программу социально-экономического развития новых регионов
Президент Владимир Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития новых российских регионов. Такая задача прозвучала на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг. Времени отводится не так много — до конца первого квартала 2023 года, чтобы через несколько лет ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье вышли на общероссийский уровень развития.
"В горизонте 2030 года новые субъекты Федерации должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни", — уточнил глава государства.
Ранее президент Путин призвал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Глава государства отметил, что этим людям нужно "врасти в российскую действительность". Российский лидер отмечал, что новые субъекты России нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Лайф уже сообщал, что жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления.