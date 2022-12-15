Путин поручил оперативно подготовить программу социально-экономического развития новых регионов

Президент Владимир Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития новых российских регионов. Такая задача прозвучала на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг. Времени отводится не так много — до конца первого квартала 2023 года, чтобы через несколько лет ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье вышли на общероссийский уровень развития.