Путин поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ

В России складывается непростая ситуация в сфере демографии, потому необходимо подготовить специальный комплекс мер для борьбы с данной тенденцией. Такое поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию. Понимаю, что это непростая задача целого ряда обстоятельств, но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", — заявил Пуитн.