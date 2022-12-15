Транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки в цехе по фасовке овощей в Волгограде
Транспортировочная лента в цехе по фасовке овощей в Волгограде, которая отрезала девочке кисть руки. Обложка © ГУ МВД России по Волгоградской области
В цехе по фасовке овощей в Волгограде транспортировочная лента отрезала трёхлетней девочке кисть руки. По данным УМВД РФ по региону, инцидент произошёл 13 декабря.
Цех по фасовке овощей в Волгограде, где транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области
"В тот день девочка находилась вместе со своей 31-летней матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей. В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", — сказано в сообщении ведомства.
Ребёнка госпитализировали с ампутацией кисти. По факту случившегося в отношении 48-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Ранее столичные врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова пришили отрубленную электрическим дровоколом кисть 16-летнему подростку. Рука была отсечена на уровне пястных костей.