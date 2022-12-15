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15 декабря, 15:05

Транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки в цехе по фасовке овощей в Волгограде

<p>Транспортировочная лента в цехе по фасовке овощей в Волгограде, которая отрезала девочке кисть руки. Обложка © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/34442629/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

Транспортировочная лента в цехе по фасовке овощей в Волгограде, которая отрезала девочке кисть руки. Обложка © ГУ МВД России по Волгоградской области

В цехе по фасовке овощей в Волгограде транспортировочная лента отрезала трёхлетней девочке кисть руки. По данным УМВД РФ по региону, инцидент произошёл 13 декабря.

Цех по фасовке овощей в Волгограде, где транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

Цех по фасовке овощей в Волгограде, где транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

"В тот день девочка находилась вместе со своей 31-летней матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей. В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", — сказано в сообщении ведомства.

Ребёнка госпитализировали с ампутацией кисти. По факту случившегося в отношении 48-летнего директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В Северном Тушине школьник едва не остался без кисти из-за взрыва петарды

В Северном Тушине школьник едва не остался без кисти из-за взрыва петарды

Ранее столичные врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова пришили отрубленную электрическим дровоколом кисть 16-летнему подростку. Рука была отсечена на уровне пястных костей.

Никита Осипов

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