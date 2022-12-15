Транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки в цехе по фасовке овощей в Волгограде

В цехе по фасовке овощей в Волгограде транспортировочная лента отрезала трёхлетней девочке кисть руки. По данным УМВД РФ по региону, инцидент произошёл 13 декабря.

Цех по фасовке овощей в Волгограде, где транспортировочная лента отрезала девочке кисть руки. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

"В тот день девочка находилась вместе со своей 31-летней матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей. В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", — сказано в сообщении ведомства.