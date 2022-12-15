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15 декабря, 15:04

Врач рассказал, к каким последствиям может привести отказ от ношения стелек

Травматолог Анарбаев рассказал, к чему может привести отказ от ношения стелек

Важность ношения стелек заключается не только в их поддерживающем эффекте при плоскостопии, но и в целом ряде преимуществ, которые они могут дать. Об этом Лайфу рассказал врач – травматолог-ортопед клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Алишер Анарбаев.

"Когда вы ходите с плоским сводом стопы, ваше тело реагирует, адаптируясь к нездоровым движениям ног. Это означает, что ваши движения нижней части тела приспосабливаются к уплощающему движению стоп. Со временем вы начнёте замечать неравномерность положения тела", — заявил Анарбаев.

Отсутствие стелек, по словам специалиста, может привести к тому, что левая и правая части тела человека будут неодинаково расположены. Также может показаться, что шея вытягивается вперёд, а плечи не выровнены. Именно стельки могут добавить фундаментальную поддержку всему телу человека. Кроме того, они помогают защитить ноги от повседневных стрессов.

"Будьте добры к своим ногам. Ваши ноги несут вас в течение всего дня, а это значит, что они постоянно помогают вам выполнять все виды движений, будь то простые, как стояние, или такие интенсивные, как бег или прыжки. Поскольку ваши ноги играют такую ключевую роль в большинстве видов деятельности, стоит лучше заботиться о них, чтобы защитить их, чтобы они могли продолжать поддерживать вас на протяжении всей вашей жизни", — заключил специалист.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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