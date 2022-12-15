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15 декабря, 15:25

Поклонница марафонов Блиновской выкрала у мужа дочь и увезла из России в Киев

Уроженка Украины выкрала у мужа-россиянина дочь, забрала автомобиль BMW и уехала к родственникам в Киев. Об этом сообщает SHOT.

Уроженка Украины выкрала у мужа из России дочь. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в прошлом году женщина забрала двухлетнюю дочь, ничего не сказав супругу. С собой она также взяла дорогие украшения, сумки и вещи, которые муж ей регулярно покупал. Позже выяснилось, что она спланировала похищение вместе с родителями. По дороге женщина два раза меняла машины с заранее нанятыми водителями, а границу РФ и Украины пересекла незаконно.

Москвич до сих пор не знает, где конкретно теперь находятся его жена и дочь. Супруга выходила на связь пару раз, но подробностей о ребёнке мужу не сообщила. В переписке она утверждает, что для дочери отец "умер" и называет его фашистом. Женщина обвинила мужа в том, что дочь оказалась на Украине.

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Мужчина считает, что на поведение жены могли повлиять марафоны Елены Блиновской. По его словам, супруга никогда не работала и "никак не развивалась". Он предполагает, что деградирующий образ жизни повлиял на развитие психологических проблем. Известно, что в апреле 2022 года девочку объявили в федеральный розыск, а в ноябре — в международный.

Ранее Лайф сообщал о том, что агенты ФБР проводят расследование дела в отношении уроженки Украины Инны Ящишин, которая на протяжении нескольких лет выдавала себя за наследницу европейских банкиров Ротшильдов и благодаря этому втёрлась в доверие к политической верхушке Соединённых Штатов.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Илья Суриков
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