Поклонница марафонов Блиновской выкрала у мужа дочь и увезла из России в Киев

Уроженка Украины выкрала у мужа-россиянина дочь, забрала автомобиль BMW и уехала к родственникам в Киев. Об этом сообщает SHOT.

Уроженка Украины выкрала у мужа из России дочь. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в прошлом году женщина забрала двухлетнюю дочь, ничего не сказав супругу. С собой она также взяла дорогие украшения, сумки и вещи, которые муж ей регулярно покупал. Позже выяснилось, что она спланировала похищение вместе с родителями. По дороге женщина два раза меняла машины с заранее нанятыми водителями, а границу РФ и Украины пересекла незаконно.

Москвич до сих пор не знает, где конкретно теперь находятся его жена и дочь. Супруга выходила на связь пару раз, но подробностей о ребёнке мужу не сообщила. В переписке она утверждает, что для дочери отец "умер" и называет его фашистом. Женщина обвинила мужа в том, что дочь оказалась на Украине.

Мужчина считает, что на поведение жены могли повлиять марафоны Елены Блиновской. По его словам, супруга никогда не работала и "никак не развивалась". Он предполагает, что деградирующий образ жизни повлиял на развитие психологических проблем. Известно, что в апреле 2022 года девочку объявили в федеральный розыск, а в ноябре — в международный.