Саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира по поставкам вооружения Киеву на €2 млрд

Саммит Евросоюза утвердил решение о расширении Европейского фонда мира на дополнительные два миллиарда евро в 2023 году. Отметим, что данный фонд финансирует поставки вооружения киевскому режиму.

"Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран-членов расширить Европейский фонд мира. Дополнительные два миллиарда евро будут добавлены в 2023 году", — говорится в сообщении пресс-службы Европейского совета в "Твиттере".