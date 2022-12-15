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15 декабря, 15:49

Саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира по поставкам вооружения Киеву на €2 млрд

Саммит Евросоюза утвердил решение о расширении Европейского фонда мира на дополнительные два миллиарда евро в 2023 году. Отметим, что данный фонд финансирует поставки вооружения киевскому режиму.

"Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран-членов расширить Европейский фонд мира. Дополнительные два миллиарда евро будут добавлены в 2023 году", — говорится в сообщении пресс-службы Европейского совета в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал, что Совет ЕС всё же утвердил предоставление Киеву помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. По словам министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станюры, европейские страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву "столько, сколько это потребуется".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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