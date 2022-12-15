В "Реале" прокомментировали новость о ретроматче со "Спартаком"
"Реал" выразил сомнения в возможности проведения ретроматча против "Спартака" в Москве
Руководитель пресс-службы мадридского "Реала" Хуан Камило Андраде прокомментировал появившуюся в СМИ новость о возможном проведении ретроматча между легендами "сливочных" и московского "Спартака". Инициатором проведения такой игры ранее выступил Олег Цымбаларь — сын легендарного экс‑форварда красно-белых Ильи Цымбаларя.
"У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно", — отреагировал на новость о ретроматче Андраде в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс".
Отметим, что летом 2023-го исполняется ровно 10 лет co дня ухода из жизни легендарного футболиста "Cпартака" Ильи Цымбaлapя, гoл которого в вopoтa "Peaлa" в мaтчe Лиги чeмпиoнoв в 1998 гoдy вxoдит в зoлoтyю кoллeкцию тypниpa. После того удара форварда красно-белых даже приглашали играть в Мадрид. Как уже сообщал Лайф, Цымбаларь скоропостижно скончался в возрасте 44 лет из-за сердечного приступа.