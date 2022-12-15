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15 декабря, 18:46

В "Реале" прокомментировали новость о ретроматче со "Спартаком"

"Реал" выразил сомнения в возможности проведения ретроматча против "Спартака" в Москве

Руководитель пресс-службы мадридского "Реала" Хуан Камило Андраде прокомментировал появившуюся в СМИ новость о возможном проведении ретроматча между легендами "сливочных" и московского "Спартака". Инициатором проведения такой игры ранее выступил Олег Цымбаларь — сын легендарного экс‑форварда красно-белых Ильи Цымбаларя.

"У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно", — отреагировал на новость о ретроматче Андраде в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс".

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Отметим, что летом 2023-го исполняется ровно 10 лет co дня ухода из жизни легендарного футболиста "Cпартака" Ильи Цымбaлapя, гoл которого в вopoтa "Peaлa" в мaтчe Лиги чeмпиoнoв в 1998 гoдy вxoдит в зoлoтyю кoллeкцию тypниpa. После того удара форварда красно-белых даже приглашали играть в Мадрид. Как уже сообщал Лайф, Цымбаларь скоропостижно скончался в возрасте 44 лет из-за сердечного приступа.

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YouTube / Илья Цымбаларь. Гол в ворота мадридского "Реала" (1998)

Наталья Исакова

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