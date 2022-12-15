"Локомотив" частями выплатит "Крыльям Советов" отступные за переход Пиняева и Глушенкова
Московский "Локомотив" договорился с самарскими "Крыльями Советов", что выплатит в рассрочку отступные за переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По данным источника "Чемпионата", у красно-зелёных сейчас нет трансферного бюджета для выкупа сразу двух игроков.
Сумма перехода обоих футболистов, как уточняет журналист Иван Карпов, составит 400 млн — по 200 млн за каждого. При этом размер отступных за Пиняева изначально составлял 235 миллионов рублей, однако позже стороны решили его снизить. Кроме того, "Локомотив" пробовал подписать ещё и Романа Ежова, но об этой сделке клубы не договорились.
Ранее Лайф уже писал, что "Локомотив" хочет усилить команду игроками самарских "Крыльев Советов". На тот момент не было известно, согласятся ли самарцы продать трёх игроков.
ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Олег Бухарев