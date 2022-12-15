"Локомотив" частями выплатит "Крыльям Советов" отступные за переход Пиняева и Глушенкова

Московский "Локомотив" договорился с самарскими "Крыльями Советов", что выплатит в рассрочку отступные за переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По данным источника "Чемпионата", у красно-зелёных сейчас нет трансферного бюджета для выкупа сразу двух игроков.

Сумма перехода обоих футболистов, как уточняет журналист Иван Карпов, составит 400 млн — по 200 млн за каждого. При этом размер отступных за Пиняева изначально составлял 235 миллионов рублей, однако позже стороны решили его снизить. Кроме того, "Локомотив" пробовал подписать ещё и Романа Ежова, но об этой сделке клубы не договорились.