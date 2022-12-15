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15 декабря, 17:11

"Локомотив" частями выплатит "Крыльям Советов" отступные за переход Пиняева и Глушенкова

Московский "Локомотив" договорился с самарскими "Крыльями Советов", что выплатит в рассрочку отступные за переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По данным источника "Чемпионата", у красно-зелёных сейчас нет трансферного бюджета для выкупа сразу двух игроков.

Сумма перехода обоих футболистов, как уточняет журналист Иван Карпов, составит 400 млн — по 200 млн за каждого. При этом размер отступных за Пиняева изначально составлял 235 миллионов рублей, однако позже стороны решили его снизить. Кроме того, "Локомотив" пробовал подписать ещё и Романа Ежова, но об этой сделке клубы не договорились.

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Ранее Лайф уже писал, что "Локомотив" хочет усилить команду игроками самарских "Крыльев Советов". На тот момент не было известно, согласятся ли самарцы продать трёх игроков.

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ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Олег Бухарев

Никита Осипов

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