Новый президент Перу пошла навстречу митингующим
Президент Перу Болуарте призвала парламент провести выборы раньше на фоне протестов
Президент Перу Дина Болуарте на фоне массовых протестов попросила парламент и кабмин провести внеочередные выборы главы государства как можно раньше. Она заверила, что насилие не положит конец законному правительству.
"В ответ на требование граждан я хочу подтвердить предложение моего правительства об ускорении подготовки выборов. Отсюда я призываю конгресс принять оптимальные решения, чтобы сократить сроки, и провести необходимые реформы", — отметила президент в ходе церемонии закрытия академического года в офицерской школе вооружённых сил.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помогли даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты. Следующие выборы главы государства пока назначены на 2024 год.
ТАСС / АР / Guadalupe Pardo