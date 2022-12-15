Новый президент Перу пошла навстречу митингующим

Президент Перу Дина Болуарте на фоне массовых протестов попросила парламент и кабмин провести внеочередные выборы главы государства как можно раньше. Она заверила, что насилие не положит конец законному правительству.

"В ответ на требование граждан я хочу подтвердить предложение моего правительства об ускорении подготовки выборов. Отсюда я призываю конгресс принять оптимальные решения, чтобы сократить сроки, и провести необходимые реформы", — отметила президент в ходе церемонии закрытия академического года в офицерской школе вооружённых сил.