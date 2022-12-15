Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 19:36

Взбесил приговор: Камера сняла, как осуждённый напал на конвоиров под Челябинском

Опубликовано видео нападения осуждённого на конвоиров в зале суда под Челябинском

Видеокамера запечатлела, как осуждённый напал на конвоиров в Карабашском городском суде в Челябинской области. Это случилось, когда двое сотрудников МО МВД России "Кыштымский" начали выводить мужчину из зала после оглашения приговора. Тот сначала выходил спокойно, но затем вдруг резко обернулся и атаковал полицейских.

Осуждённый напал на конвоиров в зале суда в Кыштыме. Видео © Telegram-канал / SHOT

Как можно заметить на видео, размещённом в telegram-канале SHOT, в руках у осуждённого был какой-то длинный белый предмет, похожий на верёвку, он бил им конвоиров. В результате им удалось скрутить агрессора.

Пьяный кикбоксер с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Петербурга

Пьяный кикбоксер с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Петербурга

Как писал ранее Лайф, это случилось после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник ударил одного из полицейских металлическим предметом и попытался напасть на другого. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

Обложка ©

Telegram-канал / SHOT

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров