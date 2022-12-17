Блогер побил Емельяненко-младшего на турнире ММА

Александр Емельяненко встретился в Москве на ринге ММА с блогером Святославом Коваленко. В результате этого поединка российский боец смешанного стиля потерпел поражение.

Поединок проходил по правилам MMA, продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

Емельяненко 41 год, в профессиональных смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений. Блогеру и бойцу поп-ММА Коваленко 32 года, в сентябре он победил Артёма Тарасова. Следующим соперником Александра должен был стать президент промоушена Arena Сергей Еркаев, но турнир перенесли.