Блогер побил Емельяненко-младшего на турнире ММА
Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко на турнире ММА
Александр Емельяненко встретился в Москве на ринге ММА с блогером Святославом Коваленко. В результате этого поединка российский боец смешанного стиля потерпел поражение.
Поединок проходил по правилам MMA, продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.
Емельяненко 41 год, в профессиональных смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений. Блогеру и бойцу поп-ММА Коваленко 32 года, в сентябре он победил Артёма Тарасова. Следующим соперником Александра должен был стать президент промоушена Arena Сергей Еркаев, но турнир перенесли.
Ранее Лайф писал, что боец ММА Харитонов высмеял новый имидж "поседевшего" Емельяненко. "Думал, что это от пьянок", — сказал спортсмен.
ТАСС / Валерий Шарифулин