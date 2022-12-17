Стало известно, откуда привезли гранатомёт, взорвавшийся в Польше
Zet: Взорвавшийся в штабе полиции Польши гранатомёт ввезли с Украины без контроля
Гранатомёт, взорвавшийся в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, попал в страну с Украины, причём был доставлен без должного контроля. Об этом сообщает радиостанция Zet, ссылаясь на источники.
По её данным, оружие было доставлено специальным поездом, который курсирует между Польшей и Украиной. По словам собеседников радиостанции, "подарок" не проходил таможенный и пограничный контроль.
"В деле ещё много вопросительных знаков", — передаёт радиостанция.
Лайф напоминает, что коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который взорвался возле двери его кабинета. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб. Позже выяснилось, что "подарком" оказался гранатомёт.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin