Стало известно, откуда привезли гранатомёт, взорвавшийся в Польше

Гранатомёт, взорвавшийся в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, попал в страну с Украины, причём был доставлен без должного контроля. Об этом сообщает радиостанция Zet, ссылаясь на источники.

По её данным, оружие было доставлено специальным поездом, который курсирует между Польшей и Украиной. По словам собеседников радиостанции, "подарок" не проходил таможенный и пограничный контроль.

"В деле ещё много вопросительных знаков", — передаёт радиостанция.