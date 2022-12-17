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17 декабря, 01:03
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Стало известно, откуда привезли гранатомёт, взорвавшийся в Польше

Zet: Взорвавшийся в штабе полиции Польши гранатомёт ввезли с Украины без контроля

Гранатомёт, взорвавшийся в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, попал в страну с Украины, причём был доставлен без должного контроля. Об этом сообщает радиостанция Zet, ссылаясь на источники.

По её данным, оружие было доставлено специальным поездом, который курсирует между Польшей и Украиной. По словам собеседников радиостанции, "подарок" не проходил таможенный и пограничный контроль.

"В деле ещё много вопросительных знаков", — передаёт радиостанция.

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Лайф напоминает, что коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который взорвался возле двери его кабинета. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и экстренных служб. Позже выяснилось, что "подарком" оказался гранатомёт.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Анатолий Симоненко

Комментарий

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евгений родзевич17 декабря, 07:06

Как говорится "добрым моладцам" урок, только уверен что до этих тупоголовых пшеков этот урок не"дойдёт... А по тому "Толи ещё будет... готовтесь... пиндосовские подкладки.

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