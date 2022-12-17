В Бельгии заявили о желании жителей страны провести зиму в России

Жизнь бельгийцев резко ухудшилась из-за антироссийских санкций и энергетического кризиса. Об этом заявил бельгийский политолог, председатель организации "Евро-Русь" Крис Роман. Он отметил, что многие жители страны на фоне высоких цен на электроэнергию вынуждены отказаться от походов в рестораны и поездок на автомобилях. По его словам, есть те, кто задумался о поездке на зиму в Россию.

"Цены на энергоносители в Европе выросли втрое. Если раньше, по расчётам бельгийских специалистов, среднестатистическая семья платила максимум 800 евро в год за энергию (это газ плюс электричество), то сейчас 9300 евро", — рассказал Роман в беседе с порталом Ura.ru.

Он отметил, что зимовка в других европейских странах выходит дешевле, чем в Бельгии. Политолог привёл пример: даже с учётом того, что он пользуется более дешёвым печным отоплением, его ежемесячные дополнительные расходы составляют около 500 евро (более 34 тысяч рублей).

"С учётом перелёта я буду жить в России гораздо дешевле, чем в Бельгии. В РФ я плачу в среднем за электроэнергию 2500 рублей в месяц", — отметил Роман.