Взорвавшимся "украинским подарком" коменданту полиции Польши Шимчику оказался гранатомёт
Взорвавшимся "украинским подарком", который вручили коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику, оказался гранатомёт. Об этом говорится в публикации Gazeta Wyborcza.
"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел гранатомёта. Неизвестно, в чём причина случившегося, однако, по информации одного из людей, имевших доступ к месту происшествия, с гранатомётом играли сидящие в помещении полицейские", — сказано в материале издания.
По данным МВД Польши, презент, из-за которого главный комендант получил ранение, был от одного из руководителей украинских служб. Начальника полиции доставили в министерскую больницу, при этом после госпитализации Шимчика учреждение перестало принимать новых пациентов как минимум на несколько часов. По данным СМИ, в результате взрыва руководитель штаба мог потерять слух. Его кабинет находился над комнатой, где произошёл взрыв.
Лайф напоминает, что коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику на Украине вручили подарок, который взорвался возле двери его кабинета. В Незалежной комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям.
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