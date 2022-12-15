Взорвавшимся "украинским подарком" коменданту полиции Польши Шимчику оказался гранатомёт

Взорвавшимся "украинским подарком", который вручили коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику, оказался гранатомёт. Об этом говорится в публикации Gazeta Wyborcza.

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел гранатомёта. Неизвестно, в чём причина случившегося, однако, по информации одного из людей, имевших доступ к месту происшествия, с гранатомётом играли сидящие в помещении полицейские", — сказано в материале издания.

По данным МВД Польши, презент, из-за которого главный комендант получил ранение, был от одного из руководителей украинских служб. Начальника полиции доставили в министерскую больницу, при этом после госпитализации Шимчика учреждение перестало принимать новых пациентов как минимум на несколько часов. По данным СМИ, в результате взрыва руководитель штаба мог потерять слух. Его кабинет находился над комнатой, где произошёл взрыв.