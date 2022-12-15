Минфин США ввёл санкции против бизнесмена Потанина, вице-премьеров Белоусова и Чернышенко

Бизнесмен Владимир Потанин вместе с женой и детьми попал в новый санкционный список США. Также американский Минфин ввёл ограничения в отношении активов предпринимателя — холдинга "Интеррос" и "Росбанка", сообщается на сайте ведомства.

В обновлённый санкционный перечень помимо Потанина попали вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Вместе с тем в списке оказались губернаторы 29 российских регионов, включая главу Подмосковья Андрея Воробьёва. К слову, под новые рестрикции попал и сын губернатора Красноярского края Артём Усс, который ранее был задержан в Италии по требованию США.