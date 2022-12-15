Минфин США ввёл санкции против бизнесмена Потанина, вице-премьеров Белоусова и Чернышенко
Бизнесмен Владимир Потанин вместе с женой и детьми попал в новый санкционный список США. Также американский Минфин ввёл ограничения в отношении активов предпринимателя — холдинга "Интеррос" и "Росбанка", сообщается на сайте ведомства.
В обновлённый санкционный перечень помимо Потанина попали вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов и заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Вместе с тем в списке оказались губернаторы 29 российских регионов, включая главу Подмосковья Андрея Воробьёва. К слову, под новые рестрикции попал и сын губернатора Красноярского края Артём Усс, который ранее был задержан в Италии по требованию США.
Кроме того, американские власти ввели ограничения против МЧС Донецкой Народной Республики. В Вашингтоне считают, что сотрудники данного ведомства якобы "принимали непосредственное участие в принудительной фильтрации" граждан Украины.
А ранее, 7 декабря, Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу новых ограничений в Евросоюзе нет. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что члены ЕС всё ещё не согласовали девятый пакет.
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