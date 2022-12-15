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15 декабря, 16:32

Голикова: Москва уже выполнила цели по продолжительности жизни на 2030 год

В Москве по итогам 11 месяцев 2022 года почти выполнены показатели ожидаемой продолжительности жизни, установленные на 2030 год. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что к 2024 году в целом по РФ повышение ожидаемой продолжительности жизни должно составить 73,7 года, а к 2030-му — достигнуть 78 лет.

"Но Москва традиционно по этому показателю опережала [регионы] РФ. По итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году", — отметила Голикова.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в России показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года увеличился на 1,8 года. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Илья Суриков
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