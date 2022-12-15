Голикова: Москва уже выполнила цели по продолжительности жизни на 2030 год
В Москве по итогам 11 месяцев 2022 года почти выполнены показатели ожидаемой продолжительности жизни, установленные на 2030 год. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что к 2024 году в целом по РФ повышение ожидаемой продолжительности жизни должно составить 73,7 года, а к 2030-му — достигнуть 78 лет.
"Но Москва традиционно по этому показателю опережала [регионы] РФ. По итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году", — отметила Голикова.
Ранее Лайф сообщал о том, что в России показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года увеличился на 1,8 года. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев