Голикова: Москва уже выполнила цели по продолжительности жизни на 2030 год

В Москве по итогам 11 месяцев 2022 года почти выполнены показатели ожидаемой продолжительности жизни, установленные на 2030 год. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что к 2024 году в целом по РФ повышение ожидаемой продолжительности жизни должно составить 73,7 года, а к 2030-му — достигнуть 78 лет.

"Но Москва традиционно по этому показателю опережала [регионы] РФ. По итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году", — отметила Голикова.