Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Минобороны Индии в очередной раз провело успешные испытания баллистической ракеты Agni V ("Агни-5"), способной нести в том числе ядерный заряд. Об этом сообщает в четверг издание India Today.

"Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие", — информирует собеседник газеты в военных кругах.

Журналисты выяснили, что к сегодняшним испытаниям ракета стала легче, обзавелась новым оборудованием, а также продемонстрировала потенциал к увеличению дальности действия. Другие подробности неизвестны.

Отметим, что Индия сейчас располагает баллистическими ракетами "Агни-1" с дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров и "Агни-5" с дальностью свыше пяти тысяч километров. Кроме того, разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подлодки.