Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
India Today сообщила об успешных испытаниях баллистической ракеты Agni V
Минобороны Индии в очередной раз провело успешные испытания баллистической ракеты Agni V ("Агни-5"), способной нести в том числе ядерный заряд. Об этом сообщает в четверг издание India Today.
"Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие", — информирует собеседник газеты в военных кругах.
Журналисты выяснили, что к сегодняшним испытаниям ракета стала легче, обзавелась новым оборудованием, а также продемонстрировала потенциал к увеличению дальности действия. Другие подробности неизвестны.
Отметим, что Индия сейчас располагает баллистическими ракетами "Агни-1" с дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров и "Агни-5" с дальностью свыше пяти тысяч километров. Кроме того, разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подлодки.
Напомним, что ранее Bloomberg запустил фейк о якобы отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди от двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле опровергли сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Российская сторона добавила, что на следующий год график будет согласовываться, но уже сейчас известно о предстоящей встрече президента с председателем КНР Си Цзиньпином.
ТАСС / Zuma / Drdo