Названы три самых выгодных месяца для отпуска в 2023 году

Получить больше отпускных можно, если правильно выбрать период отдыха. Размер выплат рассчитывается стандартно, исходя из среднего дневного заработка сотрудника. Причём дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие. Такие пояснения дала руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и партнёры" Светлана Краснянская.

"Также стоит учесть, что если за период в 12 месяцев вы были на больничном, в командировке, то это приведёт к удешевлению отпускных дней", — рассказала Краснянская агентству "Прайм".

Таким образом, чтобы увеличить размер отпускных, нужно идти на отдых в те месяцы, в которых будет больше всего рабочих дней. В 2023 году это март (22 дня), август (23 дня), октябрь (22 дня). А вот если хочется увеличить сам период, стоит обратить внимание, на какие дни он оформляется. Лучше, чтобы он вырос за счёт каких-то праздничных дней.

"Если в локально-нормативных актах компании не регламентированы внутренние правила оформления отпуска, можно оформить его с любого дня недели и на любое количество дней. Правда, согласно Трудовому законодательству, одна из частей отпуска в году должна быть 14 дней", — подытожила юрист.