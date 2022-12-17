Палачи провалили треть смертных казней в США
В США за год провалилась треть попыток применить смертную казнь
В 2022 году в США более трети попыток привести в исполнение смертный приговор оказались неудачными. Об этом говорится в докладе неправительственной организации Death Penalty Information Center, базирующейся в Вашингтоне.
"Семь из двадцати попыток казни были неудачными — ошеломительные 35% — в результате некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта", — сказано в докладе.
Согласно документу, в этом году для приведения в исполнение смертного приговора во всех случаях использовались смертельные инъекции.
Ранее Лайф писал, что в США всё же нашли способ казнить заключённого, трижды избежавшего смерти через укол. У совершившего в 1999 году тройное убийство американца снова не могли найти вену. Наказание было решено исполнить через азотную гипоксию.
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