Палачи провалили треть смертных казней в США

В 2022 году в США более трети попыток привести в исполнение смертный приговор оказались неудачными. Об этом говорится в докладе неправительственной организации Death Penalty Information Center, базирующейся в Вашингтоне.

"Семь из двадцати попыток казни были неудачными — ошеломительные 35% — в результате некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта", — сказано в докладе.

Согласно документу, в этом году для приведения в исполнение смертного приговора во всех случаях использовались смертельные инъекции.