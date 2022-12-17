В Пентагоне "искатели пришельцев" отчитались об итогах работы

Американское ведомство, которое было создано на базе Пентагона для анализа информации о необъяснимых явлениях, отчиталось о проделанной работе по поиску следов пришельцев в космическом, воздушном и морском пространстве. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник, пока ничего подобного не найдено.

Новый отдел занимается изучением сотен сообщений, касающихся НЛО, а также аномалий в море и космосе. "Агенты Малдеры" проводят анализ отчётов о подобных явлениях, которые накапливались десятки лет. На сегодняшний день у них накопились данные примерно о 140 необъяснимых инцидентах.

"В настоящее время у нас нет данных, подтверждающих существование инопланетной жизни", — отчитался во время пресс-конференции сотрудник разведки Пентагона Рональд Моултри.

В свою очередь, директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик обратил внимание, что люди нередко принимают за НЛО дроны. Также американские эксперты выразили обеспокоенность необычной активностью в океане. По этой причине Пентагон вместо термина "неопознанный летающий объект" предпочитает использовать "неопознанные аномальные явления" (UAP вместо UFO).