В ООН выступили за мир на Украине и против поставок оружия

Организация Объединённых Наций предпочла бы, чтобы на Украину не поставлялось оружие, чтобы там установился мир. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не всё большую отправку вооружений в театр военных действий, а, скорее, мир", — сказал Дюжаррик в ходе брифинга.

Это стало ответом на вопрос журналистов, считает ли ООН намерение США поставлять Киеву комплексы Patriot эскалацией. Дюжаррик добавил, что сейчас наблюдается интенсификация конфликта на Украине.

"В последние дни происходит эскалация", — сказал он.