Байден вспомнил о смерти сына из-за "огненных ям"

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время выступления перед военными в Делавэре вспомнил о смерти старшего сына Бо из-за "огненных ям", сообщает The New York Times. Речь идёт об утилизации военными отходов, в том числе токсичных, путём сжигания их в ямах. Метод использовался во время операций в Ираке и Афганистане.

Байден также сообщил о законе, который предусматривает льготы ветеранам войн, пострадавшим от отравления из-за таких ям.

"Я ясно дал понять Конгрессу Соединённых Штатов: если они не примут этот проклятый законопроект, я собираюсь начать священную войну", — пообещал Байден, напомнив, что сотни американских солдат вернулись из зон военных действий с головными болями, головокружением и раком.

Он упомянул, как получил звонок от Бо, который признался, что потерял сознание во время пробежки. Сын Байдена проходил службу в Ираке в 2008–2009 годах, а умер от рака мозга в 2015 году. По словам Байдена, смертельное заболевание начало стремительно развиваться у его сына именно в Ираке.