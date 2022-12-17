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17 декабря, 03:28
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Байден вспомнил о смерти сына из-за "огненных ям"

NYT: Байден вспомнил о смерти сына и пригрозил начать "священную войну"

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время выступления перед военными в Делавэре вспомнил о смерти старшего сына Бо из-за "огненных ям", сообщает The New York Times. Речь идёт об утилизации военными отходов, в том числе токсичных, путём сжигания их в ямах. Метод использовался во время операций в Ираке и Афганистане.

Байден также сообщил о законе, который предусматривает льготы ветеранам войн, пострадавшим от отравления из-за таких ям.

"Я ясно дал понять Конгрессу Соединённых Штатов: если они не примут этот проклятый законопроект, я собираюсь начать священную войну", — пообещал Байден, напомнив, что сотни американских солдат вернулись из зон военных действий с головными болями, головокружением и раком.

Он упомянул, как получил звонок от Бо, который признался, что потерял сознание во время пробежки. Сын Байдена проходил службу в Ираке в 2008–2009 годах, а умер от рака мозга в 2015 году. По словам Байдена, смертельное заболевание начало стремительно развиваться у его сына именно в Ираке.

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А 2 ноября во время выступления в штате Флорида Байден перепутал Украину с Ираком. Свою оплошность в речи президент объяснил тем, что в ходе выступления он думал об Ираке, так как там умер его сын.

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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