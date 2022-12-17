Адвокат назвала пять причин для заключения брачного договора

В России брачный договор становится всё более популярным. Многие пары хотят заранее урегулировать свои имущественные отношения. Адвокат Алиса Волхова назвала читателям Лайфа пять причин, почему стоит задуматься о составлении такого договора до визита в загс.

Адвокат Алиса Волхова. Фото @ Предоставлено Лайфу

В первую очередь брачный договор позволяет разделить ипотечную недвижимость при разводе. Для этого в документе нужно чётко указать, кто берёт на себя обязанности по выплате кредита и кому в итоге остаётся имущество. В этом случае не придётся долго судиться, накапливая долги перед банком или продолжая выплачивать обязательные платежи за двоих.

Второй аспект — защита имущества членов семьи от кредиторов. Дело в том, что они через суд могут взыскать недостающие средства, например из доли должника в общей собственности супругов. Но в брачном договоре можно разделить имущество супругов. Тогда должник будет нести ответственность исключительно в рамках собственных активов.

"Третья причина — урегулирование споров с принадлежностью бизнеса. В брачном договоре можно указать, кому в случае развода супругов достанется бизнес. Как правило, такое решение позволяет спасти бизнес от раздела и, возможно, ликвидации или упадка, что часто встречается при разводе супругов, один из которых является собственником бизнеса", — пояснила Волхова.

Четвёртая причина — защита приобретённого до брака имущества. Можно чётко определить, что было куплено до брака и, следовательно, является личным, а не общим. Данный пункт имеет особую важность не по отношению к недвижимости или автомобилям, на которые всегда есть документы с датой приобретения, а по отношению к драгоценностям, бытовой технике, мебели и другим ценным вещам.

Пятая причина — обеспечение правильного распределения имущества при наследовании. Этот пункт имеет особое значение, когда супруги имеют детей от предыдущих браков. В этом случае брачный договор может внести определённость в то, кто из наследников какую часть имущества получит.