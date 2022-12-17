Банк-гигант из-за кризиса выгонит тысячи сотрудников на улицу

Из-за сложной экономической ситуации американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. хочет уволить несколько тысяч сотрудников. При этом точное количество работников, подпадающих под сокращение, ещё обсуждается.

"Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить несколько тысяч сотрудников, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией", — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на источник.

Окончательные детали предстоящего сокращения сотрудников банка будут определены в начале 2023 года, говорится в материале. На конец третьего квартала в Goldman Sachs работали 49 100 человек, штат значительно вырос за время пандемии коронавируса. После увольнений, сообщает агентство, число служащих останется выше допандемийного уровня: на конец 2019 года, как свидетельствуют отчёты банка, численность персонала составляла 38 300 человек.

Банку Goldman Sachs 153 года, он был основан в Нью-Йорке. Основные направления деятельности — это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.