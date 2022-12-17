Британцы высмеяли Зеленского, получившего отказ от ФИФА
Читателей Daily Mail возмутила просьба Зеленского выступить перед финалом ЧМ
Читатели британского издания The Daily Mail дали оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского, получившего от ФИФА отказ в просьбе выступить с видеообращением перед зрителями финала ЧМ в Катаре. Так, например, пользователь justmoosing заявил, говоря о Зеленском: "Этот клоун не сдаётся".
"Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам", — попросил пользователь old sweat.
Читательница LydiaTeapot заявила, что поводов для выступления нет. А Hmmmm сыронизировал, будто бы жалея: "Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях".
А opionatedknob похвалил ФИФА за решение не давать трибуну президенту Украины. Его поддержал и lazytocook, заявив, что футбольная организация справедливо отклонила просьбу Зеленского.
Напомним, что ФИФА отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хотел выступить с обращением перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре. По данным СМИ, такая реакция удивила Киев.
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