Британцы высмеяли Зеленского, получившего отказ от ФИФА

Читатели британского издания The Daily Mail дали оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского, получившего от ФИФА отказ в просьбе выступить с видеообращением перед зрителями финала ЧМ в Катаре. Так, например, пользователь justmoosing заявил, говоря о Зеленском: "Этот клоун не сдаётся".

"Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам", — попросил пользователь old sweat.

Читательница LydiaTeapot заявила, что поводов для выступления нет. А Hmmmm сыронизировал, будто бы жалея: "Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях".

А opionatedknob похвалил ФИФА за решение не давать трибуну президенту Украины. Его поддержал и lazytocook, заявив, что футбольная организация справедливо отклонила просьбу Зеленского.