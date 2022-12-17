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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 02:53
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Путин выслушал предложения военных о следующих шагах в спецоперации

Путин заслушал предложения военачальников о действиях в рамках СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения объединённого штаба войск, участвующих в спецоперации на Украине, заслушал командующих всеми операционными направлениями. Он выслушал их предложения о ближайших и среднесрочных действиях.

"Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства во время посещения штаба.

В Кремле ранее рассказали, что Путин в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине.

Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации
Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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