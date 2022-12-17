Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 02:53
7423

Путин выслушал предложения военных о следующих шагах в спецоперации

Путин заслушал предложения военачальников о действиях в рамках СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения объединённого штаба войск, участвующих в спецоперации на Украине, заслушал командующих всеми операционными направлениями. Он выслушал их предложения о ближайших и среднесрочных действиях.

"Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства во время посещения штаба.

В Кремле ранее рассказали, что Путин в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине.

Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Песков объяснил слова Путина о двух значимых результатах спецоперации

Напомним, ранее Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ. По его словам, одно из достижений — присоединение новых территорий, второе — превращение Азовского моря во внутреннее для нашей страны.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров