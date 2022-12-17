Путин выслушал предложения военных о следующих шагах в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения объединённого штаба войск, участвующих в спецоперации на Украине, заслушал командующих всеми операционными направлениями. Он выслушал их предложения о ближайших и среднесрочных действиях.

"Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении. И хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий", — сказал глава государства во время посещения штаба.

В Кремле ранее рассказали, что Путин в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации на Украине.