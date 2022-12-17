Грайнер впервые вышла на связь после возвращения в США

Осуждённая в России за контрабанду наркотиков баскетболистка Бриттни Грайнер, которую помиловали и обменяли на Виктора Бута, впервые после возвращения в США вышла на связь. На своей странице в соцсети она отметила, что ей хорошо дома, и поблагодарила российских адвокатов за работу.

"Как хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвой на каждом шагу. Я копала глубоко, чтобы сохранить свою веру, и именно любовь многих из вас помогла мне двигаться вперёд. От всего сердца благодарю всех за вашу помощь", — написала Грайнер.

Особую благодарность за защиту она выразила президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, а также всей администрации Белого дома. Баскетболистка заявила, что в ближайшее время намерена вернуться в спорт.