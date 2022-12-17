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17 декабря, 03:07

Грайнер впервые вышла на связь после возвращения в США

Осуждённая в России за контрабанду наркотиков баскетболистка Бриттни Грайнер, которую помиловали и обменяли на Виктора Бута, впервые после возвращения в США вышла на связь. На своей странице в соцсети она отметила, что ей хорошо дома, и поблагодарила российских адвокатов за работу.

"Как хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвой на каждом шагу. Я копала глубоко, чтобы сохранить свою веру, и именно любовь многих из вас помогла мне двигаться вперёд. От всего сердца благодарю всех за вашу помощь", — написала Грайнер.

Особую благодарность за защиту она выразила президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, а также всей администрации Белого дома. Баскетболистка заявила, что в ближайшее время намерена вернуться в спорт.

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Ранее Лайф сообщал, что Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер. Бывший глава Белого дома упомянул антиамериканскую позицию спортсменки, которая, как он написал, "в открытую ненавидит страну".

Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и, если бы у него были необходимые навыки, пошёл бы добровольцем на фронт.

Обложка ©

ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Арина Родионова

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