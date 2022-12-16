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16 декабря, 07:42

Аксёнов назвал лицемерным принятие ООН украинской резолюции о нарушениях в Крыму

Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму лицемерно и позорно. Так считает глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он назвал этот документ филькиной грамотой, разрушающей авторитет организации.

"Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты", — написал он в телеграм-канале.

При этом, по словам Аксёнова, отчасти обнадёживает тот факт, что при голосовании представители 80 стран воздержались, а 13 высказались против.

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Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются якобы существующие нарушения прав человека в Крыму. Документ также призывает Россию вывести военных с территории Украины. За него проголосовало 82 страны.

Ранее Лайф сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённый Россией проект резолюции, касающийся борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом. За неё проголосовало 120 стран. 50 высказались против, а десять государств воздержались.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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