Аксёнов назвал лицемерным принятие ООН украинской резолюции о нарушениях в Крыму

Решение ООН принять резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму лицемерно и позорно. Так считает глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он назвал этот документ филькиной грамотой, разрушающей авторитет организации.

"Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты", — написал он в телеграм-канале.

При этом, по словам Аксёнова, отчасти обнадёживает тот факт, что при голосовании представители 80 стран воздержались, а 13 высказались против.

Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются якобы существующие нарушения прав человека в Крыму. Документ также призывает Россию вывести военных с территории Украины. За него проголосовало 82 страны.