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16 декабря, 07:29

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Томском выросло до 16

До 16 увеличилось число пострадавших в ДТП с вахтовиками в Томской области

До 16 человек возросло количество пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на грузовик в Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Томской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком "Урал". Травмы получили 16 человек", — говорится в сообщении.

В итоге в больницы доставили десятерых пострадавших, а шестерых отправили на амбулаторное лечение. Указывается, что, по уточнённым данным, всего в автобусе было 18 человек.

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Ранее сообщалось, что на трассе Медведево – Оленье перевозивший 19 вахтовиков пассажирский автобус наехал на припаркованный грузовой автомобиль. Никто не погиб. Изначально число пострадавших составляло восемь человек.

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Telegram / Томская полиция

Светлана Оперук

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