Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Томском выросло до 16

До 16 человек возросло количество пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на грузовик в Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Томской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком "Урал". Травмы получили 16 человек", — говорится в сообщении.

В итоге в больницы доставили десятерых пострадавших, а шестерых отправили на амбулаторное лечение. Указывается, что, по уточнённым данным, всего в автобусе было 18 человек.