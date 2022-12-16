Восемь вахтовиков пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Томской области

В Томской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба УМВД РФ по региону.







ДТП произошло на 113-м километре трассы Медведево – Оленье. Перевозивший 19 вахтовиков пассажирский автобус наехал на припаркованный грузовой автомобиль, после чего загорелся. Погибших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Однако есть восемь пострадавших, сообщила в беседе с ТАСС пресс-служба Облздрава со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

"Восемь человек пострадало в ДТП сегодня ночью при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Александровском районе. Все пострадавшие — взрослые, жителей Томской области среди них нет", — говорится в сообщении.

В результате аварии четверых пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение Стрежевской городской больницы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё четырёх человек госпитализировали в Александровскую районную больницу. Указывается, что двоих из них доставили в хирургическое отделение, а остальные проходят обследование в приёмном отделении, врачи решают вопрос о необходимости госпитализации. Ещё 11 пассажиров не пострадали.