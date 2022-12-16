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16 декабря, 06:23

Восемь вахтовиков пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Томской области

В Томской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба УМВД РФ по региону.

  • Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. Фото © Telegram / Томская полиция
    Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. Фото © Telegram / Томская полиция
  • Грузовик после ДТП с автобусом с вахтовиками. Фото © Telegram / Томская полиция
    Грузовик после ДТП с автобусом с вахтовиками. Фото © Telegram / Томская полиция
  • Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. Фото © Telegram / Томская полиция
    Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. Фото © Telegram / Томская полиция

Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком. Фото © Telegram / Томская полиция

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ДТП произошло на 113-м километре трассы Медведево – Оленье. Перевозивший 19 вахтовиков пассажирский автобус наехал на припаркованный грузовой автомобиль, после чего загорелся. Погибших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Однако есть восемь пострадавших, сообщила в беседе с ТАСС пресс-служба Облздрава со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

"Восемь человек пострадало в ДТП сегодня ночью при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Александровском районе. Все пострадавшие — взрослые, жителей Томской области среди них нет", — говорится в сообщении.

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибло восемь человек

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В результате аварии четверых пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение Стрежевской городской больницы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё четырёх человек госпитализировали в Александровскую районную больницу. Указывается, что двоих из них доставили в хирургическое отделение, а остальные проходят обследование в приёмном отделении, врачи решают вопрос о необходимости госпитализации. Ещё 11 пассажиров не пострадали.

Ранее на трассе между Томском и Мариинском произошла авария: столкнулись машина скорой помощи и КамАЗ, а затем загорелись. Водитель самосвала выжил, но получил травмы. Прав на управление транспортным средством у него не было, возбуждено уголовное дело. В результате погибло четыре человека — водитель и пассажиры скорой помощи. Сегодня, 16 декабря, объявлено днём траура по ним.

Обложка ©

Telegram / Томская полиция

Светлана Оперук

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