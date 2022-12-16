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16 декабря, 06:17

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибло восемь человек

По факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае, в результате которого погибло восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом говорится в сообщении регионального СУ СКР.

"Следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов проводит осмотр места происшествия. В компании, где осуществляли трудовую деятельность граждане, а также на предприятии перевозчика проводятся обыски, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия", — говорится в сообщении.

При проведении расследования будет дана оценка действиям организаторов перевозки и обеспечению безопасности сотрудников со стороны компании.

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О ДТП с автобусом с вахтовиками в Хабаровском крае стало известно в ночь на 16 декабря. Случилось это на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Жертвами трагедии стали восемь человек.

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ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Артур Белкин

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