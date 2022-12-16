СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибло восемь человек

По факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае, в результате которого погибло восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом говорится в сообщении регионального СУ СКР.

"Следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов проводит осмотр места происшествия. В компании, где осуществляли трудовую деятельность граждане, а также на предприятии перевозчика проводятся обыски, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся иные следственные и процессуальные действия", — говорится в сообщении.

При проведении расследования будет дана оценка действиям организаторов перевозки и обеспечению безопасности сотрудников со стороны компании.