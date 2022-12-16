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15 декабря, 22:49

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками, есть погибшие

<p>В Хабаровском крае опрокинулся автобус. Фото © ГУ МЧС РФ по региону</p>

В Хабаровском крае опрокинулся автобус. Фото © ГУ МЧС РФ по региону

В Хабаровском крае съехал в кювет и опрокинулся туристический автобус. Случилось это на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, шесть человек погибли, семнадцать пострадали.

Как рассказали в Госавтоинспекции края, информация об аварии поступила в 06:30 (в 23:30 мск 15 декабря). Пострадавшие доставлены в районную больницу села Троицкое. В региональном главке МЧС РФ уточнили, что в автобусе ехали вахтовики.

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Андрей Григорьев

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