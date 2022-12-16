В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками, есть погибшие
В Хабаровском крае опрокинулся автобус. Фото © ГУ МЧС РФ по региону
В Хабаровском крае съехал в кювет и опрокинулся туристический автобус. Случилось это на 178-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, шесть человек погибли, семнадцать пострадали.
Как рассказали в Госавтоинспекции края, информация об аварии поступила в 06:30 (в 23:30 мск 15 декабря). Пострадавшие доставлены в районную больницу села Троицкое. В региональном главке МЧС РФ уточнили, что в автобусе ехали вахтовики.
Лайф ранее сообщал, что трое детей и четырнадцать взрослых пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Владимиром.