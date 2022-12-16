Вучич назвал условие, при котором Сербии придётся ввести санкции против России

Сербия не будет поддерживать санкции против России до тех пор, пока сама республика не столкнётся с экзистенциальными угрозами. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Он рассказал, что на Белград продолжают давить, чтобы Сербия поддержала ограничительные меры Запада против России. Вучич также напомнил, что его страна 10 лет находилась под санкциями в 1990–2000-х годах.

"Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой", — сказал Вучич в эфире сербского "Радио и телевидения".

Он отметил, что угроза этим интересам Сербии не исключена, хотя тут же добавил, что подобное говорит уже больше полугода.

"Но мы выдержали", — сказал Вучич.