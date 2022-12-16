Вучич назвал драгоценной поддержку со стороны России в ООН

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку со стороны России и Китая в ООН. По окончании заседания правительства республики он отметил, что важна позиция каждой страны, не признающей независимость Косова.

"Для нас является драгоценной поддержка каждой не признающей [независимость Косова] страны, которая может помочь нам в Совете Безопасности в этом вопросе, включая Россию и Китай", — сказал Вучич в эфире национального телевидения Сербии RTS.