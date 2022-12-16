Вучич назвал драгоценной поддержку со стороны России в ООН
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку со стороны России и Китая в ООН. По окончании заседания правительства республики он отметил, что важна позиция каждой страны, не признающей независимость Косова.
"Для нас является драгоценной поддержка каждой не признающей [независимость Косова] страны, которая может помочь нам в Совете Безопасности в этом вопросе, включая Россию и Китай", — сказал Вучич в эфире национального телевидения Сербии RTS.
Ранее Лайф писал, что премьер Косова Курти официально подал заявку на вступление в ЕС. При этом ряд стран союза, включая Испанию, Грецию и Румынию, по-прежнему не признают Косово как независимую республику.