Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону

Все мировые противоракетные системы обороны бессильны против новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и такое положение вещей сохранится на ближайшие десятилетия. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны... Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет её завтра и ещё, наверное, десятилетия этого не будет", — рассказал Каракаев телеканалу "Звезда".

По его словам, "Сармат" будет точно служить России следующие четверть века благодаря уровню заложенной в него технической мысли.