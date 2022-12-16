Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону
Командующий РВСН: МБР "Сармат" в силах прорвать любую систему ПРО
Все мировые противоракетные системы обороны бессильны против новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и такое положение вещей сохранится на ближайшие десятилетия. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны... Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет её завтра и ещё, наверное, десятилетия этого не будет", — рассказал Каракаев телеканалу "Звезда".
По его словам, "Сармат" будет точно служить России следующие четверть века благодаря уровню заложенной в него технической мысли.
Ранее Каракаев заявил, что второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" уже 17 декабря заступит на боевое дежурство. Эти ракеты могут разгоняться до скорости в 27 раз выше скорости звука, а именно до 33 тысяч километров в час.
YouTube / Минобороны России