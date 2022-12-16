Сборная Португалии лишилась тренера после провала на ЧМ

Фернанду Сантуш больше не занимает кресло главного тренера сборной команды Португалии по футболу. Об этом заявили в пресс-службе Национальной федерации футбола. Во время ЧМ-2022 в Катаре команде не удалось вырваться из четвертьфинала — она проиграла сборной Марокко со счётом 0:1.

"После выступления сборной в финальной стадии чемпионата мира в Катаре FPF и Фернанду Сантуш приняли решение расстаться. С ним наша сборная впервые выиграла два международных турнира. FPF благодарит Сантуша и его команду за всё, что они сделали за эти восемь фантастических лет, и считает, что это — благодарность от всего португальского народа", — говорится в заявлении FPF.

Главным тренером португальской сборной 68-летний Сантуш был с 2014 года. Благодаря его работе команда стала чемпионом Европы в 2016 году и победительницей Лиги наций — в 2019 году. До этого Сантуш работал с португальскими "Порту", "Спортингом", "Бенфику" и греческими АЕК, ПАОК, "Панатинаикосом".