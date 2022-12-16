Сборная Португалии лишилась тренера после провала на ЧМ
Сантуш оставил пост главного тренера португальской сборной по футболу
Фернанду Сантуш больше не занимает кресло главного тренера сборной команды Португалии по футболу. Об этом заявили в пресс-службе Национальной федерации футбола. Во время ЧМ-2022 в Катаре команде не удалось вырваться из четвертьфинала — она проиграла сборной Марокко со счётом 0:1.
"После выступления сборной в финальной стадии чемпионата мира в Катаре FPF и Фернанду Сантуш приняли решение расстаться. С ним наша сборная впервые выиграла два международных турнира. FPF благодарит Сантуша и его команду за всё, что они сделали за эти восемь фантастических лет, и считает, что это — благодарность от всего португальского народа", — говорится в заявлении FPF.
Главным тренером португальской сборной 68-летний Сантуш был с 2014 года. Благодаря его работе команда стала чемпионом Европы в 2016 году и победительницей Лиги наций — в 2019 году. До этого Сантуш работал с португальскими "Порту", "Спортингом", "Бенфику" и греческими АЕК, ПАОК, "Панатинаикосом".
Ранее Лайф писал, что Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.
ТАСС / Martin Meissner