США признали невозможность исключения России из состава Совбеза ООН

Исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не представляется возможным. Администрация Соединённых Штатов не видит таких вариантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она прокомментировала резолюцию двух американских конгрессменов, которые призвали президента США Джо Байдена вывести РФ из состава СБ ООН.

"Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Поэтому, объяснила она, США сосредоточены на продолжении усилий "и по изоляции России в международных организациях, и по привлечению РФ к ответственности". С этой же целью, по её словам, объявлены новые санкции.

В Белом доме также заявили, что США не воюют с Россией, однако оружие Киеву поставлять продолжат.