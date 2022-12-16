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15 декабря, 21:23

США признали невозможность исключения России из состава Совбеза ООН

Карин Жан-Пьер: США не видят возможности исключить Россию из СБ ООН

Исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не представляется возможным. Администрация Соединённых Штатов не видит таких вариантов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она прокомментировала резолюцию двух американских конгрессменов, которые призвали президента США Джо Байдена вывести РФ из состава СБ ООН.

"Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Поэтому, объяснила она, США сосредоточены на продолжении усилий "и по изоляции России в международных организациях, и по привлечению РФ к ответственности". С этой же целью, по её словам, объявлены новые санкции.

В Белом доме также заявили, что США не воюют с Россией, однако оружие Киеву поставлять продолжат.

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Как ранее писал Лайф, администрация США намерена предпринять "дальнейшие действия" против России кроме санкций. По словам координатора американской санкционной политики Джеймса О'Брайена, аппарат которого относится к структуре Госдепа, принятые 15 декабря меры — прямой ответ на "эскалацию Россией боевых действий" на территории Украины.

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Flickr / net.konsaltingu petro

Арина Родионова

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