Вучич заявил о планах Сербии подать запрос на возвращение её силовиков в Косово
Сербия планирует направить официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR на то, чтобы ввести на территорию Косово её полицейских и военных. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос", — заявил Вучич в эфире сербского радио и телевидения.
Он уточнил, что запрос будет подан согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Сербия рассчитывает на возвращение в Косово до тысячи своих военных и полицейских.
Ранее Лайф писал, что при помощи полиции косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии.
ТАСС / MARTIN DIVISEK