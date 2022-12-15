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15 декабря, 20:58

Вучич заявил о планах Сербии подать запрос на возвращение её силовиков в Косово

Сербия планирует направить официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR на то, чтобы ввести на территорию Косово её полицейских и военных. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос", — заявил Вучич в эфире сербского радио и телевидения.

Он уточнил, что запрос будет подан согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Сербия рассчитывает на возвращение в Косово до тысячи своих военных и полицейских.

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ТАСС / MARTIN DIVISEK

Анатолий Симоненко

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