Вучич заявил о планах Сербии подать запрос на возвращение её силовиков в Косово

Сербия планирует направить официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR на то, чтобы ввести на территорию Косово её полицейских и военных. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос", — заявил Вучич в эфире сербского радио и телевидения.

Он уточнил, что запрос будет подан согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Сербия рассчитывает на возвращение в Косово до тысячи своих военных и полицейских.