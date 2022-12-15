Минздрав подсчитал, на сколько дольше стали жить россияне

В России ожидаемая продолжительность жизни возросла больше чем на 2,3 года в сравнении с ноябрём 2021-го. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на форуме "Моя поликлиника".

"По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года", — подчеркнул Мурашко.

В разговоре с ТАСС его помощник Алексей Кузнецов уточнил, что по итогам предыдущего года показатель ожидаемой продолжительности жизни был эквивалентен 70,6 года.