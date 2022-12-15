Российская авиакомпания объявила о переносе рейсов в Египет

Задержанные во Внуково рейсы авиакомпании iFly в Египет решено перенести на 16 декабря. Перевозчик пришёл к такому решению из-за требований Росавиации, соблюдение которых необходимо для смены маршрута и пролёта над территорией Сирии.

"Вечером 15 декабря, по прошествии суток, на сайте ФАВТ (Росавиации) было опубликовано информационное сообщение, которое содержит дополнительные требования к авиакомпании iFly по проведению анализа рекомендаций, содержащихся в документах ICAO (Международной организации гражданской авиации), для использования воздушного пространства Сирии при выполнении рейсов в Египет", — сообщили ТАСС в пресс-службе iFly.

Там добавили, что сейчас авиакомпания готовит запрашиваемые Росавиацией документы, связанные с безопасностью полётов. В связи с аннулированием полётных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по заявленным маршрутам они переносятся на 16 декабря.