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15 декабря, 20:31

Российская авиакомпания объявила о переносе рейсов в Египет

Рейсы iFly из Москвы в Египет переносят на 16 декабря

Задержанные во Внуково рейсы авиакомпании iFly в Египет решено перенести на 16 декабря. Перевозчик пришёл к такому решению из-за требований Росавиации, соблюдение которых необходимо для смены маршрута и пролёта над территорией Сирии.

"Вечером 15 декабря, по прошествии суток, на сайте ФАВТ (Росавиации) было опубликовано информационное сообщение, которое содержит дополнительные требования к авиакомпании iFly по проведению анализа рекомендаций, содержащихся в документах ICAO (Международной организации гражданской авиации), для использования воздушного пространства Сирии при выполнении рейсов в Египет", — сообщили ТАСС в пресс-службе iFly.

Там добавили, что сейчас авиакомпания готовит запрашиваемые Росавиацией документы, связанные с безопасностью полётов. В связи с аннулированием полётных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по заявленным маршрутам они переносятся на 16 декабря.

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Ранее Лайф писал, что сотни туристов застряли во Внуково в ожидании вылета в Египет. Это произошло в связи с закрытием воздушного пространства Иорданией: рейсы iFly F7711 и F7709, следующие в Шарм-эш-Шейх, а также F7707— в Хургаду.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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