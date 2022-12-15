Прокуратура возбудила дело по смертельному ДТП с BMW в центре Москвы

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту наезда BMW на людей в центре Москвы. В результате той аварии на остановке погиб человек, двух отправили в больницу.

Последствия ДТП с участием BMW в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.

Там добавили, что, по предварительным данным, водитель BMW 1987 года рождения не справился с управлением. Погибшему в результате этой аварии мужчине было 32 года. Пострадавшие — женщина 1980 г.р. и мужчина 1958 г.р., они госпитализированы.