В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённый Россией проект резолюции, касающийся борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом. За неё проголосовали 120 стран. Против высказались 50, а десять государств воздержались.

Эта российская резолюция уже стандартная, она вносится ежегодно. Среди соавторов текста Белоруссия, Азербайджан, Сирия, ЮАР.

В документе выражается глубокая обеспокоенность по поводу "героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь идёт в том числе о сооружении памятников, проведении демонстраций. В документе обозначен призыв "разработать и осуществлять национальные планы действий по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии..."