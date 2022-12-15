В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённый Россией проект резолюции, касающийся борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом. За неё проголосовали 120 стран. Против высказались 50, а десять государств воздержались.
Эта российская резолюция уже стандартная, она вносится ежегодно. Среди соавторов текста Белоруссия, Азербайджан, Сирия, ЮАР.
В документе выражается глубокая обеспокоенность по поводу "героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь идёт в том числе о сооружении памятников, проведении демонстраций. В документе обозначен призыв "разработать и осуществлять национальные планы действий по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии..."
Ранее Лайф рассказывал, что в мариупольской школе нашли методичку с "пантеоном героев" во главе с Бандерой. Организация еврейских погромов и многочисленные жертвы сотрудничества "героев" с гитлеровцами там не упомянуты. Зато ДНР и ЛНР рекомендовано называть "террористическими организациями".
UN Photo / Eskinder Debebe